СКР ищет коррупционеров в центральном аппарате ФСИН в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя подмосковного Дмитрова Павла Пудина. Как стало известно «Ъ», его подозревают в передаче особо крупной взятки сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным «Ъ», 11 ноября в столичном СКР было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день был задержан 54-летний господин Пудин. Савеловский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца, однако свою причастность к коррупции мужчина отрицает.

Согласно предварительной информации, в 2022–2023 годах строительная компания, выигравшая тендер на реконструкцию следственного изолятора в Волгоградской области, перечислила сотрудникам управления капстроительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН, как минимум, 5 млн руб. через посредника. По версии следствия, сумма была передана для увеличения аванса по контракту и продления сроков выполнения работ.

Сейчас следствие продолжает устанавливать всех участников коррупционной схемы и проверяет, какие должностные лица ФСИН могли получить взятки.

