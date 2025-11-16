СИЗО строили за взятки

Как стало известно “Ъ”, в Москве следователи СКР ищут коррупционеров в центральном аппарате ФСИН России. По предварительной версии, сотрудники управления капстроительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) тюремного ведомства получили в 2022–2023 годах как минимум 5 млн руб. лишь от одной строительной фирмы, которая выиграла тендер на реконструкцию СИЗО в Волгоградской области. Деньги полагались за увеличение суммы аванса и продление вдвое сроков проведения работ. Посредник при передаче незаконного вознаграждения уже арестован, а взяткополучатели пока находятся в статусе «не установленных следствием лиц».

По данным “Ъ”, уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) во ФСИН было возбуждено 11 ноября в следственном управлении СКР по Северному административному округу Москвы. Уже на следующий день был задержан первый подозреваемый — 54-летний житель подмосковного Дмитрова Павел Пудин. Ранее он, по некоторым данным, числился как индивидуальным предпринимателем, так и учредителем компании, связанной со строительством, но сейчас официально является неработающим. По версии следствия, он был посредником в передаче особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) сотрудникам ФСИН. Савеловский райсуд столицы по ходатайству следствия 12 ноября арестовал господина Пудина на два месяца. Свою причастность к коррупции он отрицает.

Согласно предварительной информации, в июле 2022 года управление ФСИН по Волгоградской области объявило тендер на реконструкцию СИЗО-3 в городе Фролово. В рамках контракта предлагалось до 20 декабря того же года построить на территории изолятора два склада с назначением «продовольственный, вещевой, материально-технический», два КПП, одно из которых также предусматривало бюро пропусков и магазин, гараж на восемь машин с мастерскими и мойкой, водопроводную насосную станцию, а также различные инженерные сети и подключения. Начальная сумма госконтракта составляла более 210 млн руб. По результатам торгов на электронной площадке победителем стала столичная строительная фирма «ООО "Артель"», с гендиректором которой Мери Мосией представители волгоградского УФСИН подписали договор.

Сумма контракта составила в итоге 194 636 030 руб. 13 коп. Между тем, как полагают в СКР, в это время на бывшего соучредителя «Артели» Алексея С. вышли некие ответственные сотрудники УКСНЭР ФСИН.

Стоит отметить, что «Артель» давно работала на рынке. Ее уставный капитал был немногим меньше необходимого минимума, составляя всего 20 тыс. руб., однако годовые обороты колебались от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов, порой превышая показатель в миллиард. Впрочем, на данный момент компания находится в процедуре банкротства, которая была инициирована год назад.

По версии следствия, бывшему соучредителю «Артели» чиновники КСНЭР ФСИН, контролировавшие выполнение госконтракта в столице, через Павла Пудина предложили выплатить им 6 млн руб. За это руководству фирмы обещали увеличение аванса за строительные работы до 80% от общей суммы контракта, а также продление сроков выполнения работ почти на год — до сентября 2023-го. Предложение было принято, и в декабре 2022 года в Волгограде было подписано соответствующее допсоглашение к контракту. Сроки окончания работ сдвинулись, а сумма аванса возросла до 168 333 863 руб. 90 коп.

Затем в ТЦ «Квартал» на Аминьевском шоссе Москвы Павел Пудин получил от строителей сначала 3 млн руб. наличными, кроме того, ему в качестве вознаграждения достались два мобильных телефона — Samsung и iPhone — и стройматериалы для его дачи под Дмитровом на 2 млн руб.

На банковские карточки фигуранта и его жены от представителя «Артели» поступили 5,425 млн руб., которые, по версии следствия, за вычетом некоей оговоренной для посредника суммы, ушли сотрудникам КСНЭР ФСИН.

Как утверждают информированные источники “Ъ”, предполагаемые коррупционеры из ФСИН пока фигурируют в материалах уголовного дела как «не установленные следствием» лица, а связано это с позицией господина Пудина, который отказывается признавать вину и сотрудничать. Впрочем, представители следствия и оперативных служб считают установление всех участников коррупционной схемы лишь вопросом времени.

В пресс-бюро ФСИН оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли, предложив “Ъ” направить письменный запрос. Между тем очевидно, что УКСНЭР ожидает серьезнейшая проверка с возможной «чисткой» рядов. Предыдущая, кстати, прошла несколько лет назад и была связана с именем курировавшего тыл тюремного ведомства и КСНЭР бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, осужденного по трем уголовным делам за хищения, в том числе при строительстве СИЗО, в общей должности на 16 лет лишения свободы.

Сергей Сергеев