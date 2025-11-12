Ушаков: США не отказывались от пониманий, достигнутых на саммите Путина и Трампа
США не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, ведется работа по этому треку.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы»,— сказал господин Ушаков журналистам.
По его словам, если стороны будут продолжать обсуждать украинский кризис, то будут «соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже».
Ранее источник «Ъ» в МИД РФ заявил, что Россия не отходила и не отходит от пониманий, достигнутых президентами РФ и США на Аляске. При этом собеседник «Ъ» отмечал, что «США дрейфуют зигзагами, двигаясь все ближе к позициям Евросоюза и Украины».