В четырех регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома»

Проводной интернет «Ростелекома» перестал работать в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Пресс-служба компании сообщила «Ъ-Ярославль», что «произошла авария по вине третьих лиц».

В филиале «Ростелекома» во Владимирской области рассказали «Зебра ТВ», что у провайдера поврежден магистральный провод в Ярославской области. Позднее там уточнили, что «ситуация на месте аварии оказалась сложнее». Восстановление осложняется плохой погодой.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», проводной интернет «Ростелекома» в четырех регионах пропал днем 15 ноября. Местные жители сообщали в том числе о проблемах с работой ТВ. Примерно в 23:00 мск часть пользователей «Ростелекома» сообщила о возобновлении работы интернета.