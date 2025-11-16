Суд в Уфе обязал клинику провести вдове ЭКО без согласия мужа

В Уфе суд обязал частную клинику провести женщине экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) после смерти ее мужа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Изначально супруги вместе обратились к репродуктологам и провели процедуру по извлечению биоматериала, полученные в итоге эмбрионы были заморожены. Первая попытка ЭКО оказалась неудачной, а вскоре мужчина скоропостижно умер. Его вдова обратилась в клинику с запросом о повторной процедуре, но получила отказ из-за отсутствия письменного согласия мужчины на новый перенос эмбрионов.

Женщина подала иск с требованием обязать клинику провести процедуру ЭКО. Суд встал на сторону истца, сославшись на практику постмортальной репродукции, «которая стала применяться сравнительно недавно». Также инстанция изучила международную практику и отметила, что сейчас в России нет прямых законодательных предписаний по этой теме. При этом суд учел, что при жизни мужчина выразил согласие на размораживание и перенос эмбрионов.