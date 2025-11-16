Главные анонсы 17—23 ноября
Важные и интересные события предстоящей недели
17 ноября, понедельник
В Москве откроется заседание Совета глав правительств государств—членов ШОС. Участвуют премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и другие.
В Москве в «Тимирязев Центре» начнется Российская неделя кибербезопасности.
В Бишкеке пройдет товарищеский матч футбольных сборных России и Киргизии U-15.
В ОАЭ начнется международный авиасалон Dubai Airshow.
18 ноября, вторник
Казахстан с двухдневным визитом посетит спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О`Салливан.
В Каире начнется министерская конференция Форума партнерства Россия—Африка.
В Нью-Йорке состоится аукцион Sotheby`s. В числе лотов — золотой унитаз от итальянского художника Маурицио Каттелана.
19 ноября, среда
В Москве в храме Христа Спасителя пройдет пленарное заседание XXVII Всемирного русского народного собора.
В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» пройдет церемония закладки нового серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» проекта 22220.
Из Владивостока отправится в путь Поезд Деда Мороза. Запланированы остановки более чем в 70 городах России.
В Польше на заседании сейма (нижняя палата парламента) будет выбран новый маршал (спикер).
20 ноября, четверг
В Москве на исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт к 100-летию Майи Плисецкой.
В Токио пройдет международная выставка роботов IREX.
21 ноября, пятница
В Санкт-Петербурге начнется IV Всероссийский музыкальный конкурс (номинации: «Балалайка», «Гитара», «Домра», «Баян и аккордеон» и «Ансамбли русских народных инструментов»).
В Бангкоке состоится финал 74-го конкурса «Мисс Вселенная».
22 ноября, суббота
В Йоханнесбурге начнется саммит лидеров G20. Российскую делегацию возглавит замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
В Москве в Национальном центре «Россия» будут объявлены победители премии «Молодой предприниматель России».
В Польше будет запущена пилотная программа добровольных оборонных учений для граждан.
23 ноября, воскресенье
В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) пройдут досрочные выборы президента.
В Риме состоится конгресс международной спортивной организации World Boxing. В повестке — выборы президента организации.