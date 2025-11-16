Главные анонсы 17—23 ноября

17 ноября, понедельник

В Москве откроется заседание Совета глав правительств государств—членов ШОС. Участвуют премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и другие.

В Москве в «Тимирязев Центре» начнется Российская неделя кибербезопасности.

В Бишкеке пройдет товарищеский матч футбольных сборных России и Киргизии U-15.

В ОАЭ начнется международный авиасалон Dubai Airshow.

18 ноября, вторник

Казахстан с двухдневным визитом посетит спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О`Салливан.

В Каире начнется министерская конференция Форума партнерства Россия—Африка.

В Нью-Йорке состоится аукцион Sotheby`s. В числе лотов — золотой унитаз от итальянского художника Маурицио Каттелана.

19 ноября, среда

В Москве в храме Христа Спасителя пройдет пленарное заседание XXVII Всемирного русского народного собора.

В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» пройдет церемония закладки нового серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» проекта 22220.

Из Владивостока отправится в путь Поезд Деда Мороза. Запланированы остановки более чем в 70 городах России.

В Польше на заседании сейма (нижняя палата парламента) будет выбран новый маршал (спикер).

20 ноября, четверг

В Москве на исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт к 100-летию Майи Плисецкой.

В Токио пройдет международная выставка роботов IREX.

21 ноября, пятница

В Санкт-Петербурге начнется IV Всероссийский музыкальный конкурс (номинации: «Балалайка», «Гитара», «Домра», «Баян и аккордеон» и «Ансамбли русских народных инструментов»).

В Бангкоке состоится финал 74-го конкурса «Мисс Вселенная».

22 ноября, суббота

В Йоханнесбурге начнется саммит лидеров G20. Российскую делегацию возглавит замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

В Москве в Национальном центре «Россия» будут объявлены победители премии «Молодой предприниматель России».

В Польше будет запущена пилотная программа добровольных оборонных учений для граждан.

23 ноября, воскресенье

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) пройдут досрочные выборы президента.

В Риме состоится конгресс международной спортивной организации World Boxing. В повестке — выборы президента организации.