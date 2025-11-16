Пять аэропортов России приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Пензы, Самары и Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Аэропорты Саратова и Волгограда приостановили работу примерно в 19:00 мск 15 ноября. После 23:00 мск ограничения ввели в аэропортах Пензы и Самары. Аэропорт Казани прекратил принимать и выпускать самолеты примерно в 00:20 мск 16 ноября.

Ранее в Саратовской, Пензенской, Ульяновской и других областях объявили угрозу атаки БПЛА. По данным Минобороны, с 19:00 до 23:00 мск 15 ноября силы ПВО сбили 36 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями и Крымом. После полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о налете БПЛА на Волгоград, в результате которого пострадали три человека.