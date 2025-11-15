Останки тел экс-главы Самары и его жены пропустили через мясорубку с гречкой

В Самаре раскрыты новые детали дела об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его жены Натальи. Чтобы скрыть улики, убийцы использовали мясорубку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области Денис Пронюшкин в интервью программе «Расследование Эдуарда Петрова» на «России 24» сообщил, что тела были не только заморожены и расчленены, но и подвергнуты жестокому обращению. По словам следователя, останки убитых смешали с гречкой и пропустили через мясорубку.

В феврале 2025 года друг семьи обратился в полицию с заявлением об исчезновении Виктора и Натальи Тарховых. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве, и подозрения пали на Екатерину Тархову, которую видели в доме родственников. Она выносила из квартиры черные мешки с мусором и контейнеры для отходов.

Подозреваемую задержали и арестовали. В конце февраля Екатерина Тархова призналась в убийстве родственников и назвала соучастников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели, с которыми познакомилась за границей. По версии следствия, Светлана Метревели помогла обвиняемой разработать преступный план, а Дмитрий Метревели — избавиться от останков родственников после их отравления: трупы заморозили, расчленили, а останки раскидали по мусорным контейнерам. Следы преступления в квартире удалили с помощью химических средств, но следствие обнаружило кровеносные сосуды и жировую ткань пропавших.

Также выяснилось, что после гибели Виктора и Натальи Тарховых внучка продавала их имущество, в том числе — иномарку бабушки. В связи с этим помимо убийства Екатерине Тарховой вменили мошенничество.

Останки Виктора и Натальи Тарховых искали на полигоне ТБО «Преображенка», но так и не нашли. Светлана и Дмитрий Метревели находятся за пределами России. Они объявлены в международный розыск. Дмитрий Метревели заочно арестован.

Андрей Сазонов