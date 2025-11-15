Наставник «Локомотива» о первом домашнем поражении: это была самая плохая игра

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал игру своих подопечных в матче против «Барыса» худшей за весь сезон. Свою оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 ноября в Ярославле «Локомотив» проиграл гостям из Астаны со счетом 0:4. Это первое поражение ярославской команды на домашнем льду. Счет был открыт в первом периоде, а в третьем ярославцы пропустили три шайбы.

«Тяжелое поражение. Легко анализировать этот матч: нас переработали и вторую игру подряд мы были не дисциплинированы. За весь сезон это была самая плохая игра от нас. И руководству, и болельщикам хочется, чтобы команда играла на пике все 68 игр, но мы пониманием, что, когда не хватает психологической или физической подготовки, будут такие матчи. Нужно отдать должное сопернику: "Барыс" сыграл хорошо и переиграл нас во всех компонентах»,— сказал Боб Хартли.

По мнению наставника, переломным моментом в матче стал второй гол соперника, после которого ярославцы «могли вернуться в игру, но начали играть индивидуально, а не как команда». «На этом игра разрушилась»,— прокомментировал главный тренер.

В третьем периоде нападающий Александр Радулов был удален за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Была эмоциональная ситуация сразу после удаления Сурина. Нужно держать эмоции под контролем, но игра шла в таком русле, что было много негатива»,— пояснил наставник.

17 ноября «Локомотив» в Ярославле сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы.

По данным на вечер 15 ноября, ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе — в общей таблице КХЛ с 38 очками.

Алла Чижова