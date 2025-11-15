Ярославский «Локомотив» потерпел первое домашнее поражение в сезоне

ХК «Локомотив» уступил в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барысу» из Астаны со счетом 0:4. Это первое поражение ярославской команды на домашней арене в текущем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В концовке первого периода счет открыл нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков. Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, а в третьем гости реализовали большинство, увеличив отрыв — отличился Семен Симонов. После этого гола двое игроков «Локомотива» друг за другом нарушили правила: Радулов был удален за неспортивное поведение, Черепанов за удар клюшкой. Формат 5 на 3 прошел без заброшенных шайб, однако при игре 5 на 4 «Барыс» все-таки реализовал большинство — забил Ансар Шайхмедденов. Окончательный счет установил нападающий гостей Эмиль Галимов. Счет в Ярославле по итогам матча — 0:4.

17 ноября «Локомотив» в Ярославле сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы.

Алла Чижова