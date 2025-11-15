Более 40 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ

ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. В результате была повреждена подстанция Васильевской РЭС.

Всего 15 ноября было зафиксировано две атаки на объекты. На время ремонта подстанции приостановлено электроснабжение сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясной Поляны.

Изначально без света оставались 5 тыс. человек. После второй атаки перебои с электричеством также начались в Днепрорудном и близлежащих селах. В результате электроснабжение было приостановлено для 44 тыс. жителей.

«Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.

Последний раз удары ВСУ по объектам критической инфраструктуры фиксировались вечером 14 ноября. О пострадавших не сообщалось.