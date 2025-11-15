Закончили на Чили
Российские футболисты потерпели первое поражение за четыре года
Сборная России по футболу проиграла на своем поле команде Чили со счетом 0:2. Это ее первое поражение с 2021 года и за весь период отстранения от международных турниров. Таким образом, завершилась длительная беспроигрышная серия россиян из 23 матчей.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Матч с Чили стал для сборной России третьим спаррингом подряд с представителями южноамериканского футбола. В октябре она уверенно обыграла боливийцев (3:0), а на днях не смогла одолеть перуанцев (1:1). Чилийцы, как и предыдущий соперник россиян, неудачно выступили в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года и заняли последнее, десятое место в группе, набрав 11 очков в 18 матчах. Впрочем, они также пропустили мировые форумы 2018 и 2022 годов, а две кряду победы в Кубке Америки и выход в финал Кубка конфедераций, который состоялся в России, уже были слишком давно. Нынешнее поколение не имеет к этим успехам никакого отношения и явно не дотягивает до уровня Алексиса Санчеса, Эдуардо Варгаса, Артуро Видаля, Клаудио Браво. Сейчас по именам чилийская сборная выглядит куда более скромно.
По сравнению с прошлым матчем главный тренер россиян Валерий Карпин практически полностью поменял стартовый состав, за исключением Александра Головина, а его костяк составили футболисты ЦСКА. Такая ротация планировалась заранее, хотя надо отметить, что и игра с перуанцами в общем-то не получилась. Обновленная версия сборной России также столкнулась с организованным сопротивлением, а порой и очень жестким. Нападающий Гонсало Тапия сразу заработал желтую карточку за чрезмерно агрессивный подкат под Матвея Кисляка, а потом он еще встряхнул и голкипера Станислава Агкацева, когда тот выбежал за пределы штрафной площади на перехват. Вскоре досталось и Ивану Облякову, который вообще не смог продолжить матч после очередного единоборства и попросил замену в середине первого тайма.
Самым адаптированным к столь плотному футболу у хозяев сочинского стадиона «Фишт» был давно играющий в Европе Головин. Именно с его участием они создали наиболее острые моменты в первом тайме, завершившиеся ударами полузащитника «Монако» над перекладиной и во вратаря Лоуренса Вигуру. Кроме того, Головин сделал хорошую подачу на Матвея Лукина со стандарта. Однако все это произошло еще в дебютном отрезке, а затем чилийцы освоились и отодвинули игру от своих ворот. Россияне опять, как и во встрече с перуанцами, допускали много технического брака, а на 37-й минуте ошибка Игоря Дивеева в передаче привела даже к пропущенному голу. Висенте Писарро прервал ее, Хавьер Альтамирано кинул мяч на ход Тапии, который в силовой манере продавил того же Дивеева и забил из-под него с рикошетом от штанги. Головин в ответ тоже попытался изобразить что-то подобное, но лишь пробил в сетку с внешней стороны.
К перерыву россияне уступали 0:1 и второй тайм постарались начать максимально активно, добавив в том числе в жесткости. Игра приобрела уже совсем не товарищеский, а вполне принципиальный характер. Желтую карточку увидел перед собой и Даниил Фомин, а чуть ранее Дивеев мог нарваться даже на фол последней надежды, толкая убегавшего от него Тапию. При этом вскрыть насыщенную чилийскую оборону по-прежнему никак не удавалось. Когда же Головин вроде бы вывел на голевую позицию Константина Тюкавина, нападающий неудачно подработал мяч и упустил момент. Хозяевам еще повезло, что на матче не работала система VAR, и в эпизоде, когда Наиль Умяров, похоже, отставленной рукой заблокировал удар Писарро, обошлось без назначения пенальти. Хотя гости просто негодовали.
Россияне так и не нашли методов против неуступчивой сборной Чили. Не помогли ни кадровые перестановки, ни попытки побить издали.
Разве что Глушенков зарядил в перекладину. Зато соперник воспользовался ошибкой российских защитников, накрыв их прессингом прямо в штрафной Агкацева. Мингиян Бевеев не смог вынести мяч, который отскочил к Бену Бреретону, и форвард с английскими корнями на 76-й минуте увеличил счет. Отличный шанс сократить его был у Кирилла Глебова с подачи Алексея Батракова, но армеец, стоя перед воротами, принял какое-то непонятное решение, и вместо удара последовала неточная скидка на партнера. В итоге Вигуру даже не пришлось выручать свою команду, которая до финального свистка действовала предельно строго и дисциплинированно.
Проиграв 0:2, сборная России потерпела первое поражение в товарищеских матчах, которые она проводит с 2022 года после отстранения от всех международных соревнований. Тем самым оборвалась ее беспроигрышная серия из 23 встреч, длившаяся с ноября 2021 года, когда россияне уступили хорватам в отборочном матче чемпионата мира-2022.