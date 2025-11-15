Закончили на Чили

Сборная России по футболу проиграла на своем поле команде Чили со счетом 0:2. Это ее первое поражение с 2021 года и за весь период отстранения от международных турниров. Таким образом, завершилась длительная беспроигрышная серия россиян из 23 матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Чили

Матч с Чили стал для сборной России третьим спаррингом подряд с представителями южноамериканского футбола. В октябре она уверенно обыграла боливийцев (3:0), а на днях не смогла одолеть перуанцев (1:1). Чилийцы, как и предыдущий соперник россиян, неудачно выступили в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года и заняли последнее, десятое место в группе, набрав 11 очков в 18 матчах. Впрочем, они также пропустили мировые форумы 2018 и 2022 годов, а две кряду победы в Кубке Америки и выход в финал Кубка конфедераций, который состоялся в России, уже были слишком давно. Нынешнее поколение не имеет к этим успехам никакого отношения и явно не дотягивает до уровня Алексиса Санчеса, Эдуардо Варгаса, Артуро Видаля, Клаудио Браво. Сейчас по именам чилийская сборная выглядит куда более скромно.

По сравнению с прошлым матчем главный тренер россиян Валерий Карпин практически полностью поменял стартовый состав, за исключением Александра Головина, а его костяк составили футболисты ЦСКА. Такая ротация планировалась заранее, хотя надо отметить, что и игра с перуанцами в общем-то не получилась. Обновленная версия сборной России также столкнулась с организованным сопротивлением, а порой и очень жестким. Нападающий Гонсало Тапия сразу заработал желтую карточку за чрезмерно агрессивный подкат под Матвея Кисляка, а потом он еще встряхнул и голкипера Станислава Агкацева, когда тот выбежал за пределы штрафной площади на перехват. Вскоре досталось и Ивану Облякову, который вообще не смог продолжить матч после очередного единоборства и попросил замену в середине первого тайма.

Самым адаптированным к столь плотному футболу у хозяев сочинского стадиона «Фишт» был давно играющий в Европе Головин. Именно с его участием они создали наиболее острые моменты в первом тайме, завершившиеся ударами полузащитника «Монако» над перекладиной и во вратаря Лоуренса Вигуру. Кроме того, Головин сделал хорошую подачу на Матвея Лукина со стандарта. Однако все это произошло еще в дебютном отрезке, а затем чилийцы освоились и отодвинули игру от своих ворот. Россияне опять, как и во встрече с перуанцами, допускали много технического брака, а на 37-й минуте ошибка Игоря Дивеева в передаче привела даже к пропущенному голу. Висенте Писарро прервал ее, Хавьер Альтамирано кинул мяч на ход Тапии, который в силовой манере продавил того же Дивеева и забил из-под него с рикошетом от штанги. Головин в ответ тоже попытался изобразить что-то подобное, но лишь пробил в сетку с внешней стороны.

К перерыву россияне уступали 0:1 и второй тайм постарались начать максимально активно, добавив в том числе в жесткости. Игра приобрела уже совсем не товарищеский, а вполне принципиальный характер. Желтую карточку увидел перед собой и Даниил Фомин, а чуть ранее Дивеев мог нарваться даже на фол последней надежды, толкая убегавшего от него Тапию. При этом вскрыть насыщенную чилийскую оборону по-прежнему никак не удавалось. Когда же Головин вроде бы вывел на голевую позицию Константина Тюкавина, нападающий неудачно подработал мяч и упустил момент. Хозяевам еще повезло, что на матче не работала система VAR, и в эпизоде, когда Наиль Умяров, похоже, отставленной рукой заблокировал удар Писарро, обошлось без назначения пенальти. Хотя гости просто негодовали.

Россияне так и не нашли методов против неуступчивой сборной Чили. Не помогли ни кадровые перестановки, ни попытки побить издали.

Разве что Глушенков зарядил в перекладину. Зато соперник воспользовался ошибкой российских защитников, накрыв их прессингом прямо в штрафной Агкацева. Мингиян Бевеев не смог вынести мяч, который отскочил к Бену Бреретону, и форвард с английскими корнями на 76-й минуте увеличил счет. Отличный шанс сократить его был у Кирилла Глебова с подачи Алексея Батракова, но армеец, стоя перед воротами, принял какое-то непонятное решение, и вместо удара последовала неточная скидка на партнера. В итоге Вигуру даже не пришлось выручать свою команду, которая до финального свистка действовала предельно строго и дисциплинированно.

Проиграв 0:2, сборная России потерпела первое поражение в товарищеских матчах, которые она проводит с 2022 года после отстранения от всех международных соревнований. Тем самым оборвалась ее беспроигрышная серия из 23 встреч, длившаяся с ноября 2021 года, когда россияне уступили хорватам в отборочном матче чемпионата мира-2022.

Александр Ильин