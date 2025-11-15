Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет из-за финансирования со стороны стран Запада.

«Украина существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала»,— сказал господин Орбан на выступлении в Дьере (цитата по M1).

Виктор Орбан призвал стороны конфликта на Украине к заключению мирного соглашения. По его мнению, Киев проще склонить к завершению конфликта. «Я думаю, время на стороне русских»,— добавил премьер-министр. Он предложил создать в Европе новую систему безопасности с учетом интересов России.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на выступлении в Дьере обвинил руководство Евросоюза в затягивании конфликта на Украине. Он добавил, что власти Венгрии будут блокировать решения ЕС, направленные на интеграцию Украины в объединение.