Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Евросоюза в затягивании конфликта на Украине. Глава венгерского МИД пообещал не допустить в ЕС «украинскую мафию» в случае вступления Киева в объединение.

По мнению господина Сийярто, возможное вступление Украины в Евросоюз грозит притоком мигрантов и поставками некачественного украинского зерна в сообщество. Власти Венгрии будут блокировать решения ЕС, направленные на преждевременную интеграцию Украины в объединение, добавил он.

«Брюссель хочет, чтобы ситуация ухудшилась, чтобы эта война, которая длится уже почти четыре года, затянулась и обострилась еще больше»,— сказал господин Сийярто во время выступления (цитата по M1).

Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС продолжает тратить деньги на Украину, хотя склады оружия в Европе уже опустели. При этом, по его словам, Киев не предоставил «ни одного отчета о том, на что были потрачены миллиарды евро европейского народа».