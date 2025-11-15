Определились победители четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место по итогам ритм-танца на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Они набрали 84,32 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (73,39 балла), третье — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).

Аделия Петросян получила первое место в женском одиночном катании по итогам короткой программы (78,83 балла). Второе место у Алины Горбачевой (68,86), третье — у Ксении Гущиной (68,07).

В мужском одиночном катании лидером стал Евгений Семененко (96,75 балла). За ним в короткой программе следуют Марк Кондратюк (96,42 балла) и Роман Савосин (90,22).

Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА Арене». 16 ноября фигуристы представят произвольную программу.