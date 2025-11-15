В Европарламенте назвали важной и интересной встречу с Медведевым в Сочи

Встреча европейских депутатов с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым в Сочи была важной и интересной, заявил член Европарламента от Словакии Любаш Блага.

«Это была свободная дискуссия для всех участников,— сказал господин Блага «РИА Новости».— Была дружественная обстановка». По его словам, стороны обсудили отношения ЕС и БРИКС.

С 13 по 17 ноября в Сочи проходит международный симпозиум в формате БРИКС—Европа. От ЕС в нем участвуют в том числе депутат Европарламента Ханс Нойхофф, депутат Бундестага Штеффен Котре и представитель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Урбан. Одна из тем форума — взаимодействие стран БРИКС и Европы в экономической и социальной сферах.

14 ноября Дмитрий Медведев провел в Сириусе заседание постоянного комитета движения «За свободу наций!» с представителями иностранных государств. Зампредседателя Совбеза призвал участников движения принять участие в подготовке конвенции о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них.