Депутаты немецкой партии АдГ приехали в Сочи на симпозиум БРИКС—Европа

Трое представителей партии «Альтернатива для Германии» прибыли в Сочи на международный симпозиум в формате БРИКС—Европа. Об этом сообщил руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан.

«Важно, чтобы мы, как АдГ, занимались элементарными вопросами будущего и уже сейчас расширяли контакты по всем направлениям»,— написал господин Урбан в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Помимо него, АдГ на симпозиуме представляют депутаты Бундестага Штеффен Котре и Европарламента Ханс Нойхофф.

Симпозиум проходит с 13 по 17 ноября. Одна из тем — взаимодействие стран БРИКС и Европы в экономической и социальной сферах. Изначально на симпозиум планировал поехать еще один депутат Бундестага Райнер Ротфус, но позже он отказался от командировки. Руководство АдГ выступало против поездки депутатов партии на мероприятие.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявляла, что не видит смысла в этой поездке. Она анонсировала реформу системы утверждения зарубежных командировок: теперь они будут проводиться только с разрешения руководства партии. 5 ноября правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ инициировала дискуссию в Бундестаге о связях АдГ с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Альтернатива” сдает билеты в Сочи».