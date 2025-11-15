Казанцы остались хозяевами в своем доме

В регулярном первенстве Единой лиги ВТБ произошла смена лидера. В субботу УНИКС на своей площадке обыграл ЦСКА со счетом 76:75 и сместил армейцев с первого места. Таким образом УНИКС прервал победную серию ЦСКА, растянувшуюся на восемь матчей, а заодно продлил свою — на своей площадке в играх «регулярки» казанцы не знают поражений на протяжении 14 игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между ЦСКА и УНИКСом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Матч между ЦСКА и УНИКСом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

УНИКС и ЦСКА в нынешнем чемпионате уже встречались. Причем всего три недели назад. Та игра проходила в Москве, и в ней УНИКС вполне заслуженно уступил с дефицитом 11 очков, снова подтвердив, что с ЦСКА ему тягаться чрезвычайно тяжело. Это ведь было уже девятое поражение казанцев в десяти последних встречах с армейцами. Удручающая для УНИКСа статистика. Настолько, что и в субботнем противостоянии топовых российских клубов фаворитом разумно было считать ЦСКА.

Даже несмотря на то, что игра проходила в Казани, где УНИКС в матчах регулярного первенства не проигрывал на протяжении 13 встреч,— последняя осечка была допущена еще в декабре прошлого года. Ведь для ЦСКА фактор чужой площадки вообще мало что значит. В этом сезоне подопечные Андреаса Пистиолиса на выезде оступились лишь раз. Собственно сенсационное поражение от «Пармы» в начале октября вообще единственное для ЦСКА в нынешнем чемпионате. После той помарки армейцы выдали восемь побед подряд.

ЦСКА, надо отметить, имел все шансы довести победную серию и до девяти игр.

Вообще если вспоминать, как развивалось противостояние в Казани, может возникнуть вопрос не о том почему ЦСКА проиграл, а о том, как он сумел не выиграть, даже несмотря на то, что Мело Тримбл был не просто в ударе, он был в огне. Именно Тримбл практически в одиночку остановил разогнавшихся было в третьей четверти казанцев. Они вдруг сломали царившее на площадке равновесие, выдали несколько быстрых атак и после броска Михаила Беленицкого оказалось, что убежали уже в 11-очковый отрыв.

Тримбл ответил попаданиями на любой вкус: дальними (шесть штук за матч), двухочковыми (реализовано четыре из пяти попыток), со штрафных (семь из восьми достигли цели). В результате от отрыва хозяев не осталось ничего. Более того, ЦСКА повел и в финальной десятиминутке, пользуясь тем, что лучшая обороняющаяся команда лиги вдруг разучилась обороняться (в одном из эпизодов ЦСКА в одном владении выиграл три подбора под чужим щитом и успел четырежды бросить по кольцу), вроде бы уже начинал дожимать соперника.

Если бы у Тримбла (в итоге набрал за матч 33 очка, что является его рекордом за время выступлений в лиге) было чуть больше помощи от партнеров, то гости, вероятно, те пять-шесть очков перевеса, которые держали в начале финальной десятиминутки, могли бы конвертировать в победу. Но подмога не пришла (в ЦСКА кроме Тримбла больше никто не перешагнул отметку 10 набранных очков), а наставнику УНИКСа Велимиру Перасовичу все же удалось заставить своих игроков собраться.

Ключевым фактором стало то, что снова заработали казанские большие — Маркус Бингем (перед матчем ему вручили приз MVP лиги в октябре) и Джален Рейнолдс.

Собственно, к их противостоянию (оба за встречу набрали по 23 очка) с Тримблом игра зачастую и сводилась. Ну а в важнейший момент свое слово сказал и Алексей Швед. В первом после перехода в УНИКС матче против своей бывшей команды, точнее одной из бывших, Швед провел на площадке 23 с половиной минуты и набрал 7 очков. Не много. Но два последних были очень важными, поскольку вывели УНИКС вперед за восемь секунд до сирены.

У гостей оставалось время на ответ, но первая попытка ЦСКА бросить на победу успеха не принесла. Бингем, забравший мяч, так этому обрадовался, что счел, что время вышло, и не заметил, как сделал с мячом на шаг больше, чем нужно. В итоге судьи зафиксировали пробежку и дали ЦСКА еще один шанс и 0,9 с на его реализацию. Но и тут не вышло — Тони Джекири бросал без сопротивления, но все равно не попал. УНИКС, таким образом, победил со счетом 76:75 и возглавил турнирную таблицу, продлив серию домашних побед в регулярке уже до 14 игр.

Александр Петров