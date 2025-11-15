«Роскосмос» показал видео из космоса с принесшим первый снег в Москву циклоном

«Роскосмос» опубликовал космическую съемку циклона, который 15 ноября накрыл Москву и принес первый снег в столицу. Видео было снято спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Согласно данным, за сутки в Москве ожидается выпасть около трети месячной нормы осадков. На кадрах видно, как снежный циклон распространяется над городом, покрывая его снежным покровом.

Помимо Москвы метель обрушилась и на Мурманскую область. Там из-за непогоды задерживаются авиарейсы, а также наблюдаются перебои с электроснабжением. Свыше 700 пассажиров в Норильске столкнулись с задержками авиарейсов из-за штормового предупреждения.