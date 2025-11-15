Россия призвала ООН отреагировать на отказ МОК допустить журналистов к олимпиаде

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Международного олимпийского комитета выдать аккредитации российским журналистам на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Она призвала ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ оценить ситуацию.

МОК аргументировал отказ корреспондентам «РИА Новости» тем, что число аккредитаций ограничено. Мария Захарова заявила, что комитет «выдумывает несуществующие причины» для отказа. Она назвала решение МОК «дискриминацией по национальному принципу».

«Эта нелепая отговорка есть не что иное, как очередное проявление русофобской позиции, которую сознательно и последовательно пропагандирует эта структура с самыми плачевными последствиями для олимпийского движения»,— следует из сообщения госпожи Захаровой. Она обвинила МОК в нарушении принципа равного доступа к информации и плюрализма СМИ.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить только в нейтральном статусе. Они не будут принимать участие в командных соревнованиях. От России на Олимпиаду отобран ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.