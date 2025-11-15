Суд арестовал обвиняемых в причастности с «агафоновской» банде

Фрунзенский районный суд Саратова арестовал четверых обвиняемых в причастности к нападению на жителей Агафоновки. Фигурантам от 15 до 19 лет, уточняет СУ СКР по региону.

Молодым людям вменяют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (п. п. «д», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). По данным следствия, фигуранты избивали детей и взрослых, заставляя жертв оформлять банковские карты и микрозаймы. В группе было до шести человек, но в некоторых нападениях участвовало до 30 человек.

Один из инцидентов произошел 30 мая 2025 года во дворе «квадрата», где избили 15-летнюю девочку и ее отца. Оба пострадавших были госпитализированы, мужчине провели операцию, а у девушки диагностировали сотрясение мозга. После задержания в сети появилось видео, где фигуранты дают признательные показания. В ходе обысков у них изъяли десятки банковских карт.