Экс-главу Минсельхоза Новгородской области арестовали за взятку в 6,5 млн рублей
Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий взят под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Господина Витвицкого подозревают в получении взятки в 6,5 млн руб. Вчера его задержали.
Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий
Фото: ГОКУ «ЦПР АПК НО»
По данным следствия, экс-министр, находясь на руководящих должностях, получил от предпринимателей деньги за незаконные действия. Взамен он помогал им получать субсидии и гранты на сумму более 30 млн руб. для развития сельского хозяйства и поддержки фермеров.
Бывший министр также содействовал предпринимателям в решении вопросов, связанных с фермерской деятельностью, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными учреждениями Новгородской области.
10 ноября Виктор Витвицкий уволился с поста министра по собственному желанию. Новый губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что власти региона оказывают следствию всестороннюю поддержку.