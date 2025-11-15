Экс-главу Минсельхоза Новгородской области арестовали за взятку в 6,5 млн рублей

Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий взят под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Господина Витвицкого подозревают в получении взятки в 6,5 млн руб. Вчера его задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий

Фото: ГОКУ «ЦПР АПК НО» Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий

Фото: ГОКУ «ЦПР АПК НО»

По данным следствия, экс-министр, находясь на руководящих должностях, получил от предпринимателей деньги за незаконные действия. Взамен он помогал им получать субсидии и гранты на сумму более 30 млн руб. для развития сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Бывший министр также содействовал предпринимателям в решении вопросов, связанных с фермерской деятельностью, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными учреждениями Новгородской области.

10 ноября Виктор Витвицкий уволился с поста министра по собственному желанию. Новый губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что власти региона оказывают следствию всестороннюю поддержку.