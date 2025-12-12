Удачная находка

Украшения нового бренда Serendipity, созданные из золота и бриллиантов, отличаются тонкостью и изяществом, они минималистичны и геометричны. В названии бренда («serendipity» переводится с английского как «счастливый случай» или «прозорливость») заключена мысль о том, что самые важные открытия часто бывают случайными. Потому и украшения оценят те, кто доверяет своей интуиции и готов к экспериментам. Все пять коллекций бренда — Pave, Bubble, Timeless, Snake и Frame — превосходно сочетаются между собой, предлагая многослойность и давая возможность каждый день подбирать новые сочетания. Это украшения-талисманы, напоминающие о том, что жизнь полна сюрпризов и счастливых открытий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Следующая фотография 1 / 3 Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity

Многоцветная палитра

Ювелирный бренд Casato представляет коллекцию Montmartre, названную в честь богемного района Парижа. Словно на красочной палитре художника, в этих украшениях соседствуют разноцветные драгоценные камни: розовые и желтые сапфиры, турмалины параиба и изумруды в золотой оправе, создавая настроение праздника и веселья. Тем, кто предпочитает менее яркие украшения, бренд предлагает классический вариант из белого золота и бриллиантов.

В каждой серии есть браслеты, серьги, кольца, которые можно носить в разных сочетаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Casato Фото: Casato Следующая фотография 1 / 2 Фото: Casato Фото: Casato

Ювелирный театр

Новая коллекция бриллиантовых брошей Mercury посвящена праздничным театральным постановкам. «Щелкунчик» из белого золота, эмали и бриллиантов напоминает о знаменитом балете Чайковского.

Прототипом сияющей бриллиантовым паве «Балерины» стали танцовщицы из его же «Вальса снежинок». А «Жар-птицу» с подвижным хвостом, инкрустированную бриллиантами, можно приколоть на вечерний наряд, собираясь в Большой театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercury Фото: Mercury

Пламенный символ

Аксессуарный бренд S.T. Dupont выпустил коллекцию, посвященную символу 2026 года по восточному календарю, Огненной Лошади, ее энергии, силе и харизме. В коллекции шесть предметов, два из них — категории high jewelry. Корпуса зажигалок и ручек покрыты желтым золотом, гравированным орнаментом в виде языков пламени. Ювелирные версии инкрустированы бриллиантами, имеют навершия в виде фигурки бегущей лошади, выполнены из белого золота и предлагаются вместе с настольной подставкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: S.T. Dupont Фото: S.T. Dupont Следующая фотография 1 / 2 Фото: S.T. Dupont Фото: S.T. Dupont

Новогодняя ночь в Барвихе

Гостей концертного зала «Барвиха Luxury Village» в новогоднюю ночь ждет программа с живой музыкой, высокой кухней и праздничной атмосферой. Обладатель множества музыкальных наград Григорий Лепс исполнит свои хиты, певица Полина Гагарина выступит с зажигательным шоу, а энергетика Теоны Контридзе сделает вечер особенным. Поддерживать праздничное настроение на протяжении всего вечера будет ведущий Семен Васильев, а диджей позаботится о том, чтобы танцы не прекращались до утра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Барвиха Luxury Village» Фото: пресс-служба «Барвиха Luxury Village»

Для юных посетителей концертного зала подготовили анимацию с участием Деда Мороза, веселые конкурсы и новогодние сюрпризы. Гостям предложат ужин и специальное праздничное меню от шеф-повара Давида Дессо. Начало концертной программы в 22:40.

Легкий выбор

В ЦУМе найдутся подарки на любой вкус. Беспроигрышным вариантом станет подарочная карта универмага в новогоднем оформлении: она избавит от долгих поисков и понравится получателю. Номинал карты — от 5 тыс. руб. Она доступна в пластиковом и виртуальном форматах и принимается к оплате в ЦУМе, ДЛТ и интернет-магазине универмага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦУМ Фото: пресс-служба ЦУМ

Приглашение на бал

На третьем этаже в обувном отделе ЦУМа представлена новая коллекция обуви Amina Muaddi осень-зима 2025. Цвета — черный, бордовый и пыльно-розовый. Атлас, кружево, бархат и глянцевая кожа соседствуют с замшей и овчиной. Туфли Camelia и атласные босоножки Gigi расшиты стразами. Платформа мюлей Dalida из бархатистого текстиля с фигурной перемычкой компенсирует высоту каблука. Линейку продолжают мюли Anok в глянцевом коричневом и слингбеки Begum в текстильном исполнении. Остроносые, на высокой шпильке ботильоны Barbara сшиты из гладкой матовой кожи. Поклонникам бренда нравятся и трикотажные сапоги Veneda, у которых круглые носы и фирменные каблуки в форме бокала для мартини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amina Muaddi Фото: Amina Muaddi

Игрушки в коллекцию

В атриуме ЦУМа на первом этаже открылся новогодний базар, на котором можно найти главные атрибуты праздника: ели, шары, звезды и другие украшения, а также декор для оформления интерьера и праздничного стола. Наступающий год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, поэтому на базаре представлены игрушки и украшения в соответствующей цветовой гамме. Есть и коллекционные игрушки европейских и российских брендов. Многие предметы изготовляются вручную и в ограниченном количестве, например фарфоровые шары и фигурки по мотивам советских мультфильмов и русских сказок, а также фарфоровые сыры, банки черной икры, устрицы и миниатюрные бутылки шампанского. Специально для ЦУМа мануфактура «Российская игрушка» разработала эксклюзивные игрушки, а бренд Notem представил свечу в виде банки черной икры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМа Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМа Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМа Фото: предоставлено пресс-службой ЦУМа

Горная тема

Капсульную коллекцию в стиле apres-ski специально для ЦУМа выпустил итальянский бренд MC2 Saint Barth. В нее вошли яркие шерстяные свитеры из мягкой пряжи с графичными изображениями горных пейзажей в фирменном для бренда стиле. Среди ключевых моделей — свитер голубого цвета с надписью Sochi с рисунками в виде заснеженных склонов и деталей горного отдыха, а также модель Altai со стилизованными изображениями вершин и канатной дороги. Коллекция лимитированная, она представлена в ЦУМе и его интернет-магазине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MC2 Saint Barth Фото: MC2 Saint Barth Следующая фотография 1 / 2 Фото: MC2 Saint Barth Фото: MC2 Saint Barth

Идеальная база

В зимней коллекции MVST функциональность сочетается с безупречным качеством и высоким уровнем исполнения. В центре женской линии — кашемировые пальто и кейпы, акцентные шубы из свакары, а также изделия из благородных видов меха — соболя, шиншиллы, рыси и норки. В коллекции представлены твидовые жакеты с выразительными норковыми воротниками, двубортные жакеты и дубленки из тончайшей овчины, кашемировые водолазки, свитеры и шелковые блузы, которые легко сочетаются с юбками миди и кожаными брюками. В мужской линейке представлены прямые шерстяные пальто, бомберы из кожи питона и кожаные куртки на норковой подкладке, парки с меховой отделкой, кашемировые свитеры и водолазки, кардиганы на молнии из шерсти и кашемира, трикотажные поло и деним. Дополненные меховыми акцентами — от соболя до рыси — изделия формируют современный зимний гардероб, в котором комфорт сочетается с высшим уровнем роскоши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MVST Фото: MVST Следующая фотография 1 / 2 Фото: MVST Фото: MVST

Хрустальные редкости

Ателье Daum представляет три новых изделия: хрустальную скульптуру Cheval Fougueux Brun Glace, вазу Cavalcade и вазу Rose Royale, созданную специально для России. Скульптура Cheval Fougueux Brun Glace высотой 38 см в виде вставшей на дыбы лошади выпущена ограниченной серией 50 экземпляров. В 2018 году она появилась в каталоге Daum в двух цветах: черном и янтарном. На этот раз лошадь матовая коричневая с отделкой сусальным золотом. Ваза Grand Magnum Cavalcade вышла в 25 экземплярах, фигуры лошадей также из матового коричневого хрусталя и вручную покрыты сусальным золотом. А Rose Royale высотой 45 см, выпущенная ограниченной серией 50 экземпляров, представлена в ЦУМе, ДЛТ, «Барвиха Luxury Village», Третьяковском проезде и бутиках Gallery Royal. Ее насыщенный красный цвет оттенен сусальным золотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Daum for Mercury Фото: Daum for Mercury Фото: Daum for Mercury Следующая фотография 1 / 3 Фото: Daum for Mercury Фото: Daum for Mercury Фото: Daum for Mercury

Флорентийские техники

Итальянский ювелирный бренд FerriFirenze представляет коллекцию украшений Soffio (в переводе — «дуновение», «шепот»). FerriFirenze основан Иларией Фурлотти и Джулио Феррари в 2011 году во Флоренции. Дизайн изделий молодых, но опытных ювелиров бренда отсылает к таким техникам прикладного искусства, как плетение кружева, гравировка по металлу и вышивка. Украшения Soffio пластичны и подвижны. Золото и бриллианты, которые используются при создании коллекций, соответствуют этическим и экологическим стандартам.