В Татарстане перевод чатов многоквартирных домов в мессенджер MAX завершили на 61%. Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба раиса Татарстана.

В Татарстане 61% чатов многоквартирных домов перевели в мессенджер MAX

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в мессенджер перевели 11 тыс. из 18 тыс. многоквартирных домов.

Согласно дорожной карте, утвержденной Кабинетом министров, все домовые чаты должны быть переведены в MAX к декабрю текущего года. Это касается чатов, используемых управляющими компаниями для связи с жителями.

