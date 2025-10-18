В Татарстане к декабрю хотят перевести домовые чаты управляющих компаний в MAX

Все домовые чаты, используемые управляющими компаниями для коммуникации с жителями, в Татарстане должны быть переведены в MAX к декабрю текущего года. Это следует из дорожной карты, утвержденной Кабинетом министров, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

Дамир Шайдуллин также призвал глав районов усилить контроль за переводом домовых чатов в национальный мессенджер MAX. Он отметил, что часть районов еще не предоставила информацию о ходе работы. По его данным, на данный момент в MAX переведены чаты 1277 многоквартирных домов, что составляет 7,04% от общего числа 18 151 дома.

В 13 районах работа по переводу чатов еще не начата, в 29 муниципальных образованиях процесс идет активно, а в трех районах все многоквартирные дома уже перешли в национальный мессенджер. Дамир Шайдуллин подчеркнул, что главам муниципальных образований необходимо довести до управляющих организаций информацию о размещении QR-кодов и ссылок для перехода в MAX.

Влас Северин