Москалькова: РФ делает все для возвращения соотечественников из Прибалтики

Россия делает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из стран Прибалтики вернуться на родину и социализироваться. Об этом «РИА Новости» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Соотечественники из стран Прибалтики, которым грозит депортация, стали чаще обращаться в аппарат Уполномоченного по правам человека. Поток обращений также вырос от проживающих в Латвии, сообщила Татьяна Москалькова.

«У нас есть такие обращения. Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России»,— заявила госпожа Москалькова.

10 октября издание Politico сообщило, что власти Латвии предписали 841 россиянину покинуть страну до 13 октября, поскольку они не выполнили новые иммиграционные требования для сохранения ВНЖ. В ответ на это российские власти разработали меры поддержки для россиян, которые оказались под угрозой депортации, сообщила в октябре представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что ведомство намерено оказать максимальную поддержку депортированным гражданам.