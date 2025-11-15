Трамп решил подать иск к BBC на сумму до $5 млрд за монтаж его речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст иск к британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си») на сумму от $1 млрд до $5 млрд монтаж в программе «Панорама», искажающий его речь.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Мы должны это сделать, они даже признались, что сжульничали. Но это не значит, что они не могли этого не сделать. Они сжульничали. Они изменили слова, которые я произнес», — заявил Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One (цитата по YouTube-каналу Белого дома). Он отметил, что планирует подать иск к вещательной корпорации уже на следующей неделе.

Дональд Трамп заявил журналистам, что на предстоящих выходных обсудит ситуацию с BBC с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Президент США также сказал, что народ Великобритании очень возмущен происходящим, поскольку она показывает, что вещательная корпорация страны «распространяет фейковые новости».

В интервью британскому телеканалу GB News американский президент заявил, ситуация с BBC — не просто распространение ложной информации, а «коррупция». Он добавил, что обязан подать на корпорацию в суд.

Скандал произошел после того, как редакторы смонтировали речь Дональда Трампа в прошлогоднем выпуске программы «Панорама» так, что складывалось впечатление, будто во время штурма Капитолия в 2021-м он призывал к беспорядкам и насилию. В эфире склеили два фрагмента речи американского президента, и получилась фраза: «Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил». При этом господин Трамп произнес эти фразы с разницей в 50 минут.

14 ноября BBC принесла извинения президенту США, при этом отказалась выплачивать ему компенсацию. Корпорация не согласилась с тем, что у Дональда Трампа есть какие-либо основания для подачи иска о клевете. Вместе с этим скандал привел к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.

