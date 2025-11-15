Каллас: поддерживать Украину выгодней, чем позволить России победить

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала недавние российские авиаудары по военной инфраструктуре Украины. По ее словам, эти удары показывают, что Россия заинтересована в продолжении конфликта. Она призвала усилить санкционное давление на РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Фото: Christian Mang / Reuters Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Фото: Christian Mang / Reuters

«Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции. Видео она опубликовала в соцсети Х. Глава евродипломатии добавила, что сегодня в Берлине обсуждалось увеличение поддержки Украины.

Министерство обороны РФ 14 ноября сообщило о нанесении ударов возмездия, включая использование гиперзвуковых ракет «Кинжал». Эти удары были направлены на объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В прошлый раз военное ведомство отчитывалось о применении «Кинжалов» при ударе по военным целям на Украине 11 ноября. Тогда ВС РФ ответили на попытку украинской разведки угнать российский МиГ-31.