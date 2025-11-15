На Урале суд арестовал мужчину, пытавшегося провезти грузовик с оружием в ИК-47

Синарский райсуд Каменска-Уральского арестовал мужчину по фамилии Чепалов, который пытался провезти оружие на территорию исправительной колонии №47. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемый пробудет под стражей до 13 января.

Накануне в ИК-47 на КПП во время досмотра грузовика был обнаружен арсенал оружия. Из автомобиля изъяли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Как сообщали в свердловском ГУФСИН, водитель прибыл в колонию для загрузки продукции деревообработки.

Чепалов обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).