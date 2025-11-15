В Казани 14 ноября зафиксировали новый температурный рекорд. Температура воздуха достигла 9,9 °C, что на 1,4 °C выше предыдущего максимума, установленного в 2010 году, сообщает гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 14 ноября зафиксировали новый температурный рекорд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани 14 ноября зафиксировали новый температурный рекорд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным метеостанции «Казань», температура достигла 9,6 °C, а на метеостанциях «Казань — Сокол» и «Казань — Аэропорт» зафиксированы значения 9,7 °C и 9,9 °C соответственно.

23 сентября в Казани также был обновлен температурный рекорд. В тот день температура достигла 27,7 °C, что превысило показатель, державшийся десять лет.

Влас Северин