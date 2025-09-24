В Казани 23 сентября был обновлен температурный рекорд

В Казани 23 сентября 2025 года был установлен новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха достигла +27,7 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани снова обновился температурный рекорд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани снова обновился температурный рекорд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ранее абсолютный максимум на эту дату, зафиксированный в 2015 году на метеостанции Казань, составлял +27,4 градуса.

Сегодня в Казани ожидается похолодание: максимальная температура днем составит от +14 до +16 градусов. Днем в столице Татарстана также возможен небольшой дождь.

Влас Северин