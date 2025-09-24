В Казани 23 сентября был обновлен температурный рекорд
В Казани 23 сентября 2025 года был установлен новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха достигла +27,7 градусов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Ранее абсолютный максимум на эту дату, зафиксированный в 2015 году на метеостанции Казань, составлял +27,4 градуса.
Сегодня в Казани ожидается похолодание: максимальная температура днем составит от +14 до +16 градусов. Днем в столице Татарстана также возможен небольшой дождь.