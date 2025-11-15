«Крылья Советов» получат 1,27 млрд рублей из бюджета Самарской области

На поддержку футбольного клуба «Крылья Советов» из бюджета региона выделят 1,27 млрд руб. Решение принято на заседании Комитета по культуре и спорту Самарской губернской думы.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министерство финансов региона ежегодно выделяет 2,8 млрд руб. на финансирование спорта. Из них значительная часть направлена на развитие «Крыльев Советов».

Министр финансов Ольга Собещанская отметила, что средства будут использованы для развития профессионального спорта и повышения уровня клуба.

Дочерняя компания «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал» — получила исполнительный лист на принудительное взыскание многомиллионного долга с АО «Профессиональный ФК "Крылья Советов"».

Андрей Сазонов