«РТ-Капитал» получил исполнительный лист на взыскание долга с «Крыльев Советов»

Дочерняя компания «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал» — получила исполнительный лист на принудительное взыскание многомиллионного долга с АО «Профессиональный ФК "Крылья Советов"». Соответствующая информация появилась в электронной картотеке арбитражного суда.

В июле этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Крыльев Советов» в пользу структуры «Ростеха» 923 млн руб. Задолженность возникла по двум кредитным договорам футбольного клуба с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху».

Суммы оформленных в 2011 году кредитов под 0,5% годовых составили 671 млн руб. и 308 млн руб. ФК «Крылья Советов» обязан был погасить долг до декабря 2015 года. В 2016 году право требования долга по договорам цессии перешло к «РТ-Капиталу».

В суде представители футбольного клуба просили отложить разбирательство, чтобы попытаться договориться с истцом о рассрочке. Клуб предлагал погасить долг до конца 2026 года, но «РТ-Капитал» настаивал на выплате всей суммы в 2025 году.

В сентябре суд принял к производству апелляционную жалобу «Крыльев» на решение первой инстанции. Апелляционный суд пришел к выводу, что требования «РТ-Капитал» полностью обоснованы.

Сабрина Самедова