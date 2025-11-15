Аэропорт Тамбова возобновил работу

В аэропорту Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ночью также приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Уфы, Самары и Ижевска. На данный момент все ограничения на их работу сняты. Как уточнили в Росавиации, меры были нужны для обеспечения безопасности полетов.

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 64 БПЛА над территорией России. Беспилотники сбили над Татарстаном, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областями. Из-за падения обломков БПЛА на предприятии в Рязанской области произошло возгорание.