Силы ПВО уничтожили за ночь 64 БПЛА над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 64 беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников над Рязанской областью, над Ростовской и Тамбовской областями — 17 и восемь БПЛА соответственно. Еще пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному БПЛА сбили над Татарстаном, Тульской и Самарской областями.

Ночью работу приостанавливали аэропорты Самары, Казани, Нижнекамска, Уфы и Ижевска. На 8:22 мск в аэропорту Тамбова все еще действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. С 20:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 13 беспилотников над Крымом, Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями.