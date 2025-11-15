Ночью над Татарстаном сбили беспилотник

Средства ПВО в ночь на 15 ноября уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщает Минобороны России.

С 01:50 мск в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Сообщение об отмене режима было опубликовано уже в 08:13. Аэропорты Казани и Нижнекамска ночью также приостанавливали работу на четыре часа.

Всего, по данным Минобороны, за ночь сбито 64 дрона над десятью регионами России. Больше всего беспилотников — 25 — уничтожено над Рязанской областью. Еще 17 сбили над Ростовской областью, по восемь над Тамбовской и пять над Воронежской. Над другими областями, включая Белгородскую, Саратовскую, Липецкую, Тульскую и Самарскую, уничтожено от одного до двух БПЛА.

Влас Северин