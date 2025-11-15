Аэропорты Татарстана возобновили работу на фоне режима беспилотной опасности

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после четырехчасового перерыва, сообщили в приложении МЧС в 07:03 по мск.

Сообщение о закрытии воздушных гаваней было опубликовано в 02:57 по мск. Как отмечает Росавиация, за это время два самолета, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Сообщение о введении в республике режима беспилотной опасности было опубликовано в приложении МЧС в 01:50.

Накануне в республике также ограничивали работу аэропортов, режим беспилотной опасности тогда действовал 9,5 часа.

Влас Северин