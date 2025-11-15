СКР завершил расследование в отношении прокурора и судей МУС

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану, а также восьми судьям, экс-председателю МУС Петру Хофманьскому и трем его заместителям. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Как сообщила пресс-служба СКР, сотрудникам МУС предъявлено обвинение в привлечении заведомо невиновного к ответственности, заведомо незаконном заключении под стражу и подготовке к нападению на сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой.

В 2023 году Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортации детей». В 2024 году Международный уголовный суд также выдал ордер на арест экс-министра обороны, действующего секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.