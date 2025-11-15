Армения отказалась выдавать России бизнесмена Рубена Татуляна

Генпрокуратура Армении сообщила, что бизнесмен Рубен Татулян не подлежит экстрадиции в другие страны, так как является гражданином республики. СМИ писали, что 7 ноября Рубена Татуляна задержали в Армении.

На запрос NEWS.am Генпрокуратура Армении также отметила, что бизнесмена не отправляли под стражу.

Рубен Татулян известен в криминальном мире как Робсон и «смотрящий за Сочи». В России его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. В октябре 2025 года Краснодарский краевой суд изъял 130 объектов недвижимости семьи Татулян на общую сумму свыше 3,9 млрд руб. в доход государства.