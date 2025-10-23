Вступило в силу решение об изъятии активов сочинского бизнесмена Татуляна

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Адлерского райсуда Сочи по иску Генпрокуратуры об изъятии в казну РФ имущества стоимостью свыше 3,9 млрд руб., принадлежащего сочинской семье Татулян, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Глава семьи Рубен Татулян находится в розыске с конца 2023 года, предположительно бизнесмен покинул Россию. В качестве ответчиков в иске Генпрокуратуры указаны его родственники Георгий и Карина Татуляны, а также подконтрольные бизнесмену компании «Новый век» и «Эр Севен Груп».

Решением суда в доход государства обращены 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м. Причиной обращения Генпрокуратуры за конфискацией активов семьи Татулян стал отказ главы бизнеса погасить задолженность перед бюджетом РФ в сумме 9 млрд руб. Ранее надзорное ведомство добилось обращения в доход РФ незаконно возведенного Рубеном Татуляном гостиничного комплекса «Волна», одновременно на застройщика была возложена обязанность компенсировать вред, нанесенный государству застройкой курортной зоны. Ответчик не погасил ущерб добровольно, после чего сотрудники ФССП в ходе исполнительного производства выявили имущество, зарегистрированное на лиц, подконтрольных Рубену Татуляну. Решение об изъятии недвижимости вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар