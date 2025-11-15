Газета Verita выпустила интервью с Лавровым, от которого отказалось другое СМИ

Итальянская газета La Verita опубликовала интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Газета Corriere della Sera, которая общалась с господином Лавровым, ранее отказалась от публикации материала.

«Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы сформировать собственное»,— написано в сообщении La Verita.

В интервью Сергея Лаврова спросили о боевых действиях на Украине, отмененной встрече президентов России и США в Будапеште, отношениях Москвы и Пекина, а также возможной перезагрузке отношений между Россией и Евросоюзом.

Corriere della Sera сообщала, что газета отказалась публиковать интервью с Сергеем Лавровым, поскольку его ответы «полны пропагандистских заявлений». Там добавили, что российское внешнеполитическое ведомство отказало в просьбе «о полноценном интервью с возможностью обсуждения интересующих вопросов». МИД России назвал решение Corriere della Sera «вопиющей цензурой».