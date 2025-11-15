При очередной атаке дронов пострадали трое белгородцев и один погиб

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак дронов, в результате которых погиб один мирный житель и пострадали трое. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина, находившийся внутри транспортного средства, скончался от полученных ранений на месте. Тем же вечером в городе, как сообщил губернатор, от атаки дрона ранения получил другой мужчина. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные повреждения рук и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую центральную районную больницу. Позднее его планируется перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль, по которому был нанесен удар, уничтожен огнем, поврежден забор дома. Также дрон попал в еще один автомобиль.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации FPV-дрона разбиты стекла, повреждены фары и колеса легкового автомобиля. В селе Дорогощь удар пришелся на объект инфраструктуры. Восстановить его получится только после согласования действий с Минобороны.

В Волоконовском округе две женщины обратились в центральную районную больницу после детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка. Им оказана необходимая медицинская помощь. Лечение они продолжат амбулаторно.

В Шебекинском городском округе беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Маслова Пристань. Загорелись грузовой автомобиль, оборудование и навес здания. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. В селе Новая Таволжанка дрон нанес удар по парковке предприятия, повредив два автомобиля.

В Борисовском округе дрон нанес удар по частному дому в поселке Борисовка, выбив окна. В селе Зозули FPV-дрон атаковал автомобиль марки ГАЗель, повредив транспортное средство.

В Валуйском округе в поселке Дальний беспилотник повредил легковой автомобиль и выбил стекла в частном доме.

В Белгородском районе в поселке Малиновка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. Повреждены остекление, фасад, забор и хозяйственная постройка. В селе Красный Октябрь удар дрона пришелся по двери автомобиля.

В поселке Ракитное в результате атаки беспилотника загорелась кабина грузового автомобиля. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

В районе села Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал движущийся микроавтобус, повредив переднюю часть кузова. В хуторе Шаховка беспилотник сдетонировал на территории предприятия, повредив кровлю цеха и объект инфраструктуры. В хуторе Екатериновка удар дроном привел к выбитию стекол и повреждению кузова микроавтобуса.

Информация о последствиях продолжают уточнять. В этот же день губернатор сообщил о других последствиях атак дронов. В результате ударов, нанесенных ранее, пострадали три мирных жителя.

Анна Швечикова