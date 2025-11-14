Три мирных жителя пострадали от ударов дронов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках беспилотников, которые в течение суток случились в пяти муниципалитетах. В результате ударов пострадали три мирных жителя. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и имущество предприятий.

По данным главы региона, в Волоконовском округе в хуторе Бочанка дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранения получили супруги, находившиеся в машине: у женщины диагностировано осколочное ранение плеча, у мужчины — осколочное ранение спины. Бригадой скорой помощи пострадавшие доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. Автомобиль уничтожен огнем.

В селе Волчья Александровка того же округа при детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где медики выявили множественные слепые осколочные ранения ног. Пациент помещен в стационар. На месте взрыва повреждены торговый объект и два автомобиля.

Повреждения зафиксированы и в других населенных пунктах округа. В селе Борисовка после сбросов взрывных устройств с БПЛА в двух частных домах выбиты окна и повреждены фасады. На территории еще одного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка. В хуторе Ульяновка удар беспилотника пришелся по сельхозпредприятию, где в одном из корпусов повреждены кровля и стены.

В Грайворонском округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В селе Безымено от удара FPV-дрона пострадало оборудование сельскохозяйственного предприятия.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь при детонации FPV-дрона выбиты окна, посечены фасад и кровля частного домовладения.

В Ракитянском округе в селе Дмитриевка в результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры. Аварийные службы восстановили электроснабжение. Удар второго дрона привел к повреждению технического оборудования коммерческой организации.

В Борисовском округе в Красиво FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие, повреждено стекло автомобиля.

Ранее в селе Ясные Зори Белгородского округа эвакуировали тело мирного жителя.

Анна Швечикова