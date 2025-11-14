Строителям атомного реактора в Димитровграде начали выплачивать зарплату

Компания АО «Оргэнергострой», являющаяся подрядчиком по строительству нового уникального реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, начала выплачивать своим работникам зарплату. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый зампред правительства Ульяновской области Марина Алексеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Выплаты идут. До конца текущей недели компания взяла обязательство погасить долг по сентябрь включительно. Кроме долга работодатель выплатил компенсацию за задержку. Держим на контроле расчеты компании и связь с работниками, они подтверждают информацию»,— отметила вице-премьер.

Как ранее сообщал «Ъ», 5 ноября около 300 сотрудников обособленного подразделения подрядной организации АО «Институт «Оргэнергострой» вышли на площадь перед офисом подразделения с протестом против невыплаты зарплаты (задержка более двух месяцев). Компания по контракту на 33 млрд руб. строит в Димитровграде атомный исследовательский реактор на быстрых нейтронах — МБИР. Протестующие записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, попросив обратить внимание на нарушение их прав, а также заявили, что прекращают работу по строительству реактора и не приступят к ней, пока не будет выплачена зарплата. В тот же день региональное СУ СКР начало доследственную проверку указанных работниками компании фактов. Свою проверку в среду начала и димитровградская прокуратура, которая в пятницу уже сообщила, что в ходе проверки «выявлены нарушения трудового законодательства».

Андрей Васильев, Ульяновск