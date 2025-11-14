Правительство запустило эксперимент по маркировке меда, муки и круп

Правительство РФ приняло решение провести эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейных товаров — круп, макарон, муки, смесей для теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления и меда при помощи системы «Честный знак» с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

С 1 мая в России начала действовать обязательная маркировка для некоторых видов бакалейной и пищевой продукции, включая чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для борьбы с незаконным оборотом товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства