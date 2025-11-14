На проспекте Стачек обновили дорожное покрытие двух участков протяженностью 2,3 км

В Кировском районе Петербурга завершены работы по дорожному ремонту двух участков проспекта Стачек общей протяженностью 2,3 км — от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода и от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, на объекте обновили покрытие на 77 тыс. кв. м проезжей части и тротуаров, заменили люки колодцев и нанесли новую разметку. В межрельсовом пространстве трамвайных путей на Кронштадтской площади уложен литой асфальт.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее по данной программе в центре Петербурга также было обновлено дорожное покрытие в зоне трамвайных путей на Звенигородской улице — от Загородного проспекта до улицы Марата.

Андрей Цедрик