В Смольном показали ход ремонта в зоне трамвайных путей на Звенигородской улице

В центре Петербурга продолжаются дорожные работы на участке Звенигородской улицы — в зоне трамвайных путей от Загородного проспекта до улицы Марата. О ходе ремонта рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

На полукилометровом отрезке дорожники уже заменили люки колодцев, обновили покрытие проезжей части общей площадью около 10 тыс. кв. м, уложили два слоя асфальтобетона, а также локально отремонтировали тротуары, отметили в КРТИ.

В настоящий момент в этой локации ведутся работы по обновлению покрытия в межрельсовом пространстве в зоне трамвайных путей. Специалисты производят укладку литого асфальта, который не требует уплотнения и в процессе стабилизации набирает прочность. Работы проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточнили в комитете Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонт Звенигородской улицы в Петербурге стартовал в конце августа. Дорожные ограничения там продлятся до 13 сентября.

Андрей Цедрик