Бронирования зимних туров выросли более чем на 20%

Число бронирований организованных туров на зимний сезон (декабрь—февраль) увеличилось на 23% год к году, подсчитали в Travelata.ru. По данным руководителя международных проектов «Слетать.ру» Любови Ворониной, спрос вырос на 53,4% год к году; выраженный прирост фиксируют и в Level.Travel.

Рост обеспечивают зарубежные направления: их доля в продажах авиабилетов на зиму выросла с 42% до 47%, на гостиничном рынке — до 51% (данные агрегатов бронирования). По данным «Туту», спрос на перелеты по России вырос на 4%, за рубеж — на 41%.

На рост влияют укрепление рубля — $1 стоит 80,6 руб., €1 — 93,7 руб. по курсу ЦБ на 14 ноября 2025 года — и либерализация визовых правил, в первую очередь со стороны Китая. Вьетнам и Китай показали самый заметный рост: Travelata отмечает появление Вьетнама в пятёрке лидеров продаж, а Китай — удвоение доли бронирований после смягчения визовой политики. Анексы и туроператоры связывают успех Вьетнама с расширением чартерных программ в Нячанге и Фукуоке.

При этом Россия и Турция в этом году впервые не вошли в пятерку наиболее востребованных направлений в сегменте организованных туров: доля внутренних маршрутов сократилась почти вдвое. Лидером зимнего сезона остаётся Египет (около 30% продаж), далее Таиланд (20%) и ОАЭ (17%).

Эксперты отмечают, что укрепление рубля и расширение авиасообщения делают зарубежные пляжные направления более доступными, что и формирует новую структуру спроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы навострили лыжи на пляжи».