16 ноября исполняется 68 лет генеральному директору ПАО КамАЗ Сергею Когогину

16 ноября исполняется 68 лет генеральному директору ПАО КамАЗ Сергею Кogogину

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Когогин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов:

— Уважаемый Сергей Анатольевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! КамАЗ и «Газпром» — давние стратегические партнеры. Техника с аргамаком на логотипе активно эксплуатируется предприятиями «Газпрома» в самых суровых условиях и демонстрирует высокую надежность. В том числе техника на газомоторном топливе, модельный ряд которой благодаря совместной работе расширяется. Сергей Анатольевич, Ваш опыт и профессионализм, активная жизненная позиция и погруженность в проекты «Газпрома» помогают развитию газовой отрасли России. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и энергии для новых свершений!

