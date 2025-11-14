Telega.in: большинство компаний планируют увеличить рекламные расходы в Telegram

72% опрошенных компаний намерены увеличить бюджет на рекламу в Telegram в следующем году, сообщил гендиректор платформы Telega.in Владимир Мосин. При этом каждая четвертая компания выделит на эту площадку свыше 30% от рекламного бюджета. Это следует из данных исследования, которое компания провела совместно с Ассоциацией развития интерактивной рекламы (АРИР).

Эксперт отметил, что особенно динамично растет интерес компаний к микроинфлюенсерам. «46% рекламодателей считают, что размещение рекламы в микроканалах суперэффективно. Это такие каналы, где автор знает чуть ли не всех подписчиков. За счет автоматизации и решения на базе искусственного интеллекта теперь можно разместиться за один клик сразу в нескольких сотнях таких каналов»,— рассказал господин Мосин на сессии, которую ИД «Коммерсантъ» провел на девятом Национальном рекламном форуме.

Интерес к Telegram значительно вырос у рекламодателей после запрета на размещение в других соцсетях. Согласно данным исследования, в этом году треть агентств и рекламодателей увеличили бюджеты на продвижение в мессенджере. При этом у 43% из них рост составил более 20%. Наибольший интерес вызвали направления «Лайфстайл и блогеры», «Новости и СМИ», «Образование».

По данным Mediascope, каждый второй россиянин заходит в Telegram ежедневно, а более половины рекламодателей со значимым бюджетом используют площадку для продвижения. В первом полугодии 2025 года рекламодатели потратили 6,7 млрд руб. на продвижение в Telegram-каналах блогеров. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

